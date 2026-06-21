Forlì, per il futuro delle vallate nasce “Ben-Essere di Comunità”

Momento di festa e di ufficialità a Casa Romagna di Forlì, giovedì scorso: è stata presentata infatti la nuova associazione “Ben-Essere di Comunità Aps”, nata da un percorso triennale a cui hanno contribuito associazioni, imprenditori, istituzioni. «Tutto parte dal progetto “Ben-Essere, alimentazione e corretti stili di vita” promosso dal Gal L’Altra Romagna - ricorda il presidente Roberto Camporesi, titolare di La Campanaria di Pianetto -. L’associazione ha poi iniziato a definirsi tramite un “Patto di Comunità” sottoscritto il 28 novembre 2025 da 130 firmatari. E oggi siamo all’atto formale, con 35 soci fondatori tra imprenditori, associazioni e realtà locali, in particolare 14 Comuni comprensorio forlivese». Chiari gli obiettivi nelle parole della vicepresidente, Serena Saltutti, titolare dell’azienda agricola Ca’ Media. «Fondamentale è l’educazione al benessere e a sani stili di vita - sottolinea infatti -, che realizzeremo con un progetto pilota quinquennale per le classi della scuola elementare. Inoltre ci proponiamo la lotta allo spopolamento dei comuni montani anche attraverso la formazione di nuove figure professionali come l’Animatore territoriale, per cui ci sostiene Cna. Infine, vogliamo dare vita a un turismo esperienziale e integrato sul territorio, con eventi nelle vallate che possano trattenere i visitatori per più giorni, magari in connessione con i grandi appuntamenti di Forlì».

La sindaca di Galeata Francesca Pondini dal canto suo ha ricordato il cantiere di prossima apertura per la musealizzazione dei ritrovamenti della “Villa di Teodorico”: il 23 giugno lo visiterà il ministro Alessandro Giuli. «A settembre inoltre -ha anticipato- inizierà la conversione della ex caserma dei Carabinieri in ostello, un aiuto alla ricettività in vallata». L’associazione sta già mappando la disponibilità ricettiva, «mentre -ha rilevato il gastronauta Davide Paolini- occorre individuare e rafforzare prodotti-icona, e turismi “nuovi”: quello archeologico, del trekking, associati al valore sempreverde dell’ospitalità».

«L’associazione fa passi avanti -ha concluso Gianfranco Brunelli, vicepresidente della Fondazione CaRisp di Forlì-, con uno spirito nuovo che affonda le radici nella cultura delle vallate, con un pluralismo che diventa armonia, vitalità. E che le persone credano in quel che fanno, spendendosi, è il vero “ben-essere” di una comunità, ciò che innerva i valori di una democrazia».

Informazioni: benesseredicomunita@gmail.com.