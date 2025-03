Forlì. Per il derby stop alla vendita di alcolici e bevande in vetro o lattina dentro lo stadio e nelle zone limitrofe

Mentre sale la febbre per il derby che si disputerà domani allo stadio Morgagni tra Forlì e Ravenna, il Comune vieta la vendita da asporto e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine, di alcolici con gradazione superiori a 5° e superalcolici nelle attività e nei circoli privati all’interno dell’impianto sportivo e nelle aree limitrofe. Si tratta di provvedimenti necessari a favorire lo svolgimento sereno della partita e tesi a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, prevenendo episodi di intemperanza che potrebbero verificarsi da parte delle tifoserie. I divieti scatteranno già a partire dalle 12 e saranno validi fino alle 17. «L’ordinanza è il frutto di un’interlocuzione preventiva con le forze dell’ordine - spiega l’assessore allo Sport, Kevin Bravi -. È importante ricordare che non è la prima volta che vengono adottati provvedimenti di questo tipo. In altre occasioni si è dovuti intervenire, su richiesta della Questura, per limitare l’utilizzo di bevande alcoliche prima, durante e dopo un match sportivo. Si tratta di forme preventive di tutela della pubblica sicurezza e salvaguardia dei nostri tifosi, attesi a migliaia domenica pomeriggio allo stadio Tullo Morgagni per il derby di Romagna». L’obiettivo, quindi, è quello di evitare episodi spiacevoli visto il flusso elevato di persone che arriveranno per assistere al match. «Come Amministrazione saremo vigili rispetto all’applicazione dell’ordinanza, ma siamo anche molto sereni perché confidiamo nel buon senso dei nostri tifosi, nel rispetto e nell’inclusività che da sempre caratterizzano lo sport forlivese - conclude Bravi -. Siamo certi che quella di domani sarà una giornata di festa, colorata dai toni del bianco e del rosso, e del giallo, con tante famiglie assiepate sugli spalti e in curva a tifare la propria la squadra ed esultare per un gol. Questo è lo sport che ci piace e di cui la città di Forlì vanta una lunga tradizione”. L’area, nella quale sono previsti i divieti è quella compresa tra viale Spazzoli e le vie Cucchiari e Cerchia; da via Cucchiari fino all’intersezione con via Verdi; via Verdi fino all’intersezione con via Costa; via Dragoni fino all’intersezione con via Monari; via Cerchia fino all’intersezione con viale Spazzoli e viale Roma fino al civico 184. In particolare, il consumo di alcolici è previsto nei pubblici esercizi con le sole caratteristiche dei ristoranti, purché questo avvenga contestualmente al consumo immediato di alimenti solamente all’interno dei locali adibiti alla somministrazione o nelle proprie pertinenze regolarmente autorizzate. La violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa da 50 a 500 euro. Per precauzione saranno transennati piazzale della Vittoria e la statua di Icaro, onde evitare eventuali atti vandalici.