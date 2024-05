Forlì, per festeggiare l’anniversario di matrimonio la soprano regala un concerto alla casa di riposo Zangheri

C’è chi festeggia l’anniversario di matrimonio con una crociera, c’è chi va alle terme: Miroslava Kozakova, soprano della Repubblica Ceca ed ex allieva della cantante forlivese Wilma Vernocchi, per celebrare i 15 anni dal giorno delle nozze ha scelto invece Forlì. Non solo: insieme al marito Jakub Kozak e ai quattro figli, Ema Helena (11 anni), Matous Jakub (10 anni), Norbert Jan (7 anni) e Kristian Tomas (2 anni), ha deciso di dedicare la giornata di festa, giovedì 2 maggio (alle 15.30), agli ospiti della Casa di riposo “Pietro Zangheri” di via Andrelini. «Miroslava visitò la Zangheri durante la mia presidenza –racconta Wilma Vernocchi – e rimase molto colpita dalla struttura e dalla curiosità dei suoi ospiti. Lo scorso gennaio quindi mi scrisse una mail in cui ricordava quell’esperienza e mi chiedeva se sarebbe stato gradito un piccolo concerto suo e della sua famiglia “come ringraziamento per tutto quello che abbiamo ricevuto grazie a lei”, queste le sue parole. Non potevo che rispondere affermativamente a una proposta tanto gentile e generosa». La coppia ceca trascorrerà quindi il suo quindicesimo anniversario insieme ai quattro figli, ma anche con gli ospiti della Casa di riposo, un gesto di altruismo che colpisce anche perché nel concerto che verrà tenuto al teatro “Pullini” della Zangheri, si esibiranno anche i bambini, persino il piccolo Kristian Tomas di soli due anni. Il segreto di tutto questo sta sicuramente nel grande cuore di questa famiglia, innamorata della musica, dell’Italia e di Forlì, ma anche in un rapporto speciale che lega Miroslava Kozakovaά e la sua insegnante Wilma Vernocchi. «È veramente particolare e mi emoziona che questa famigliola abbia deciso di venire dalla Repubblica Ceca nella nostra città per cantare davanti agli ospiti della Zangheri –conclude la soprano forlivese –. Ma è anche vero che oltre alla musica ci legano valori saldi, una solidarietà e un senso del dono di sé e del proprio talento che vanno al di là del passare del tempo e delle vite». Ingresso libero.