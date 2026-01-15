Forlì, pellegrinaggio in Terra Santa: l’assessore Bravi: “Una ricaduta concreta dei nostri progetti sui territori palestinesi”

È stato patrocinato anche dal Comune di Forlì il recente pellegrinaggio organizzato dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro in Terra santa. L’iniziativa, a cui hanno preso parte centinaia di persone, si inserisce in un contesto più ampio di cooperazione internazionale avviata dal Comune di Forlì nei territori palestinesi.

Nel 2020 il progetto “Sinergy” ha fatto da apripista con la creazione di orti pensili a basso consumo di risorse idriche, oltre all’avvio di laboratori di artigianato locale nelle scuole per ragazzi ipo-udenti, corsi professionalizzanti per studenti con disabilità, avvio di attività di auto-sussistenza o generatrici di reddito (miele e lana) e supporto a micro-imprese fortemente colpite dalla pandemia.

Nel 2022 è stata poi la volta del progetto “Bee Together”, che ha promosso nei governatorati di Betlemme e Hebron opportunità di lavoro per famiglie in difficoltà socio-economica e con persone con disabilità, creando spazi per un’educazione inclusiva.

Nel 2023 il progetto Star-T, promosso dall’Ass Santa Caterina e sostenuto dal Comune di Forlì, è nato per rafforzare la resilienza della popolazione palestinese, favorendo l’autodeterminazione delle donne e dei giovani attraverso un percorso formativo finalizzato alla costruzione di un’impresa no profit interamente palestinese.

Con l’associazione Avsi invece, sempre nel 2023, il Comune di Forlì ha sostenuto il progetto “Fight like a girl” per supportare l’accesso inclusivo alla salute femminile per donne e giovani ragazze e migliorare la prevenzione e il trattamento del cancro al seno nelle aree rurali e svantaggiate della Cisgiordania.

Il progetto Firas, infine, realizzato nel 2025, ha fornito percorsi educativi in emergenza per minori vulnerabili nell’area di Betlemme (Scuola Peter Nettekoven di Beit Sahour), dato supporto a minori e famiglie in situazione di vulnerabilità nel campo Askar di Nablus e sostenuto servizi di riabilitazione accessibili alle persone con disabilità all’interno delle loro comunità in Cisgiordania. “La missione - dichiara l’assessore alle Politiche internazionali, Kevin Bravi - è stata un’occasione importante per verificare la ricaduta concreta sui territori palestinesi dei nostri progetti, finanziati da risorse regionali per circa 480mila euro. Al tempo stesso, si è trattato di un momento strategico per rafforzare i rapporti con i partner locali e gettare le basi per nuovi percorsi di collaborazione e sostegno a beneficio delle popolazioni più fragili”.

Referente della missione è stata la consigliera comunale lista civica “Forlì Cambia”, Lucia Crispino, appositamente delegata dall’assessore Bravi.