Forlì, pauroso incidente: si ribalta con l’auto, disabile soccorso dai Vigili del Fuoco

Un pauroso incidente nella prima mattinata di oggi. Alle 7 una squadra dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta in Via del Partigiano a Forlì per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto che è uscita di strada ribaltandosi. All’interno dell’abitacolo era presente una persona con disabilità: i Vigili del Fuoco hanno operato per estrarla dall’abitacolo affidandola poi al personale sanitario. L’uomo alla guida dell’auto è rimasto sempre cosciente e collaborativo con i soccorritori, quindi è stato trasportato in ospedale in ambulanza. L’intervento si è concluso con la messa in sicurezza dell’area.