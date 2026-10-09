Forlì, patto tra il Comune e i Rotary per affrontare le calamità

Esserci prima, durante e dopo la calamità: ecco la mission del Protocollo d’Intesa per la disciplina delle attività di collaborazione in materia di Protezione Civile, sottoscritto nei giorni scorsi in Municipio, tra il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, il presidente del Rotary Club Forlì, Teo Zenico, e il Presidente del Rotary Club Forlì Tre Valli, Claudio Canali.

Il patto, frutto di una collaborazione strutturata che consente ai Rotary di mettere a disposizione della comunità locale il proprio patrimonio di volontariato, professionalità e capacità organizzativa, costituisce un esempio concreto del modello che il Distretto Rotary 2072 sta promuovendo attraverso la Sottocommissione Volontari e Protezione Civile: sviluppare protocolli territoriali replicabili, capaci di creare una rete stabile tra Rotary, Comuni e strutture di Protezione Civile.

“Ringrazio di cuore i due Rotary per la disponibilità e il senso civico - dichiara il sindaco Zattini - quello sottoscritto non è un foglio di carta, ma uno strumento operativo che ci consente di rafforzare la collaborazione tra Rotary e Comune nel campo della Protezione Civile, mettendola al servizio della comunità locale. Per Forlì, l’accordo assume un significato particolare perché si inserisce in un contesto territoriale che negli ultimi anni ha dovuto affrontare eventi calamitosi di grande impatto, come il covid e l’alluvione, che hanno messo a dura prova famiglie, imprese e infrastrutture.”

“Come Rotary - aggiungono soddisfatti i presidenti Teo Zenico (Rotary Club Forlì) e Claudio Canali (Rotary Club Forlì Tre Valli) - abbiamo il dovere e il privilegio di mettere le nostre competenze professionali e la nostra struttura organizzativa al servizio della comunità, specialmente in un territorio che ha dimostrato una straordinaria resilienza di fronte alle recenti emergenze. Questo protocollo, fortemente voluto dal Rotary Club Forlì e dal Rotary Club Forlì Tre Valli, non è un punto di arrivo ma una piattaforma operativa. Ringraziamo il Sindaco Zattini e l’Amministrazione Comunale per aver accolto con lungimiranza una sinergia che esprime al meglio il nostro motto ‘Servire al di sopra di ogni interesse personale’, trasformando la solidarietà in un’azione strutturata, pronta e replicabile.”