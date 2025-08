Forlì. Patto tra Comune e volontari per tenere pulite le aree verdi a Bussecchio

L’impegno civico a Bussecchio si rinnova con la sottoscrizione di un nuovo Patto di collaborazione per la cura del verde. L’accordo, siglato tra l’amministrazione comunale e da un gruppo di cittadini volontari, è un esempio virtuoso di come l’iniziativa dei residenti possa contribuire concretamente al bene comune. Il patto, promosso dal comitato di quartiere coordinato da Renzo Camprini e supportato da numerosi residenti, in gran parte pensionati, si focalizza sulla manutenzione e la pulizia di diverse aree verdi del quartiere. Le zone interessate includono la pista ciclabile di via Montessori e i parchi di via Piolanti, via Cerchia, via Cicognani, parco delle Crocerossine, parco Chieffo e parco Ricordo del 21 luglio 1946.

«La sottoscrizione di ogni Patto di collaborazione è sempre motivo di gioia per l’Amministrazione, poiché vi è l’emergere di un’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, volta al perseguimento di finalità di interesse generale - spiega il vicesindaco e assessore alla Partecipazione, Vincenzo Bongiorno-. Per tutte queste ragioni, si tratta di un’azione che abbiamo piacere di sostenere come Comune».

Il cuore di questo accordo è l’attenzione particolare dedicata alle piante da frutto presenti in alcune di queste aree. I volontari si impegneranno nella potatura leggera invernale ed estiva (utilizzando esclusivamente attrezzature proprie e manuali come le forbici) operando da terra per garantire la loro sicurezza. Oltre alla cura delle piante, l’impegno prevede anche la pulizia integrativa degli spazi, nel pieno rispetto delle regole della raccolta differenziata. Le attività verranno svolte principalmente il sabato pomeriggio, dalle 14 alle 16. La proposta in questione prevede la durata di due anni con possibilità di rinnovo e il rimborso delle spese sostenute nella misura massima di 200 euro annui, (complessivamente 400 euro per l’intera durata del patto) a fronte di formale rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. Insomma, le iniziative messe in campo hanno come obiettivo la manutenzione delle aree verdi presenti nella zona di Bussecchio attraverso azioni di cura e rigenerazione.

Nello specifico si intende mettere in atto attività di pulizia e potatura delle piante, con l’intento ultimo di migliorare la qualità e la fruibilità delle aree stesse che da giugno sono anche presidiate dal vigile di quartiere, esperienza estesa a questa porzione di città dopo la fase sperimentale dello scorso anno a Ca’Ossi.

«Queste attività saranno utili per promuovere un ambiente pulito e sostenibile, migliorando così la qualità e la fruibilità degli spazi pubblici - conclude Bongiorno-. Vi saranno, quindi, benefici per l’intera comunità. Un ambiente curato e gradevole significa tanto perché favorisce la socializzazione, il benessere e la qualità della vita nel quartiere. Questo rinnovo del patto di collaborazione rappresenta non solo una continuità di un impegno civico consolidato, ma anche un segnale positivo per il quartiere. Un’ulteriore novità per Bussecchio è l’arrivo, da fine giugno, del vigile di quartiere. Si tratta di un altro intervento molto importante portato avanti in collaborazione con l’assessore alla Sicurezza Luca Bartolini e il comitato di quartiere».