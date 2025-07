Forlì, patto tra associazioni, enti e Comune per combattere l’emergenza abitativa

Pubblico e privato fanno rete per far fronte all’emergenza abitativa. E’ stato siglato ieri il patto “Rete per l’abitare a Forlì”, in seguito ad una proposta partita da Fondazione Abitare, al quale hanno aderito diverse associazioni, alcuni enti del territorio e il Comune. Lo scopo è quello di incentivare i proprietari di immobili e l’Amministrazione a mettere sul mercato le abitazioni sfitte a prezzi adeguati, mettendo sul piatto anche incentivi e fondi per consentire ai proprietari di effettuare lavori di piccola ristrutturazione.