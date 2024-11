Forlì, patrimonio culturale: in commissione il punto sui lavori

Sono agli sgoccioli gli interventi previsti a palazzo Albertini che, come ormai è noto, ospiterà il Museo del lavoro e la collezione Verzocchi. Questo è quanto emerso durante la commissione consiliare “fiume” di ieri sullo stato dell’arte che riguarda il patrimonio culturale forlivese. «I lavori, finanziati dal Pnrr, a palazzo del Merenda hanno dettato la necessità di svuotarlo e creato un effetto domino sugli altri luoghi della cultura - ripercorre le tappe il dirigente del servizio, Stefano Benetti -. La biblioteca, infatti, troverà casa a palazzo Romagnoli che attualmente ospita la collezione Verzocchi». Proprio attorno al trasferimento delle opere commissionate dal mecenate Verzocchi in passato si sono accese diverse polemiche, così come era partita una raccolta firme per chiedere al Comune di bloccarne lo spostamento. Nulla di fatto. «Tutta questa operazione ci ha consentito di ripensare il sistema museale cercando di non disperdere il pensiero scientifico e di avere un approccio evolutivo in un’ottica di ammodernamento sulla base delle esigenze e dei nuovi gusti dei fruitori - prosegue Benetti -. Da qui la volontà di riunire tutte le donazioni al piano terra del museo San Domenico con nuovi allestimenti, tra cui anche la collezione Verzocchi, in attesa del trasferimento a palazzo Albertini dove il pubblico non acculturato, nel senso che non ha a che fare per mestiere con la cultura, possa trarne nuove suggestioni». A palazzo Albertini, quindi, un vero e proprio museo sul lavoro a tutto tondo in cui si esplorano le diverse sfaccettature della figura di Verzocchi. Altro sforzo per il Comune è il “Magyc”, il museo della ginnastica dedicato a Bruno Grandi e allestito all’ex Gil, da cui si accederà dal retro. Ad accogliere il visitatore una piazza composta dai 5 anelli olimpici con altrettante statue che richiamano alle diverse discipline della ginnastica artistica. All’interno un vero e proprio percorso dedicato allo sport e soprattutto alla ginnastica artistica.