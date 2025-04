Forlì: Pasqua sotto la lente della Polizia Stradale, tra controlli e soccorsi

Il lungo weekend pasquale appena trascorso ha visto la Polizia di Stato di Forlì impegnata in prima linea per garantire la sicurezza sulle strade e autostrade della provincia. L’obiettivo primario? Prevenire incidenti e offrire assistenza agli automobilisti in viaggio durante le festività.

Oltre 70 pattuglie della Stradale hanno presidiato il territorio, passando al setaccio 330 veicoli e identificando quasi 500 persone. Un’attenzione particolare è stata rivolta alla guida sotto l’effetto di alcol o droghe, con ben 280 conducenti sottoposti a controlli specifici tramite precursore ed etilometro.

L’attività di controllo ha portato al ritiro di 6 patenti, due delle quali a automobilisti sorpresi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, un dato che sottolinea l’importanza dei controlli per la sicurezza di tutti.

Documenti falsi e soggiorno irregolare: un brasiliano nei guai

Nel pomeriggio di venerdì, nei pressi di Ravenna, una pattuglia di Bagno di Romagna ha fermato un 23enne di origini brasiliane presso un’area di servizio della SS 3 bis Tiberina. L’uomo ha esibito una patente brasiliana e una carta d’identità portoghese, dichiarandosi in possesso di entrambe le cittadinanze.

Tuttavia, gli agenti hanno notato delle anomalie nel documento portoghese, insospettendosi sulla sua autenticità. Grazie alla collaborazione degli investigatori della Sezione di Ravenna, si è accertato che il giovane, pur lavorando in una ditta locale, non aveva titolo per soggiornare regolarmente in Italia. Il documento comunitario, la cui falsità è ora al vaglio di ulteriori verifiche, sembrava essere il mezzo per eludere le normative sull’immigrazione.

Agitazione sospetta e cocaina in auto: un reggiano nei guai

La mattina di sabato, una pattuglia della Sottosezione di Forlì ha notato un’auto ferma in una piazzola poco dopo il casello in direzione sud. Un uomo stava frugando nell’abitacolo e gli agenti, pensando a un automobilista in difficoltà, si sono avvicinati per offrire aiuto.

Il 44enne residente nel reggiano appariva visibilmente sudato e agitato, con tracce di polvere biancastra sulle narici. L’ispezione del veicolo ha rivelato uno smartphone con lo schermo sporco della stessa sostanza e un involucro di cellophane consegnato spontaneamente dall’uomo. Le successive analisi di laboratorio hanno confermato che si trattava di circa 2 grammi di cocaina. Immediato il ritiro della patente e la segnalazione alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.

Bilancio del weekend: sanzioni, patenti ritirate e assistenza

Complessivamente, durante il fine settimana pasquale, le pattuglie della Polizia Stradale di Forlì hanno contestato 81 infrazioni al Codice della Strada, decurtando 121 punti dalle patenti. Non è mancata l’attività di soccorso, con 23 automobilisti in difficoltà che hanno ricevuto l’aiuto degli agenti.