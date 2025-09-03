Forlì, partiti i lavori Hera in zona stazione: dureranno fino a marzo 2026

A Forlì sono appena partiti i lavori di Hera in zona stazione ferroviaria per l’estensione della rete di teleriscaldamento, che prevede la posa di due tubazioni della lunghezza di circa un km e cavidotti di servizio nelle vie Amerigo Vespucci e Cristoforo Colombo.

Il cantiere di via Vespucci ad oggi riguarda solo la realizzazione del tratto di rete in corrispondenza dell’uscita dall’area parrocchiale (civico n. 11) fino all’immissione sulla corsia stradale lato parrocchia, lasciando quindi aperto il tratto fra Foro Boario e via Colombo, percorribile in entrambe le direzioni con regime di senso unico alternato regolato da semaforo: le lavorazioni in questo tratto termineranno, salvo imprevisti, il 10 settembre.

Per poter avviare i lavori del cantiere di via Cristoforo Colombo è indispensabile eseguire delle piccole potature sulle alberature lato stazione ferroviaria, che saranno effettuate giovedì 4 e venerdì 5 settembre: queste potature sono propedeutiche all’apertura del cantiere sulla corsia opposta e indispensabili per consentire il transito in sicurezza dei mezzi di trasporto pubblico o di simili dimensioni. L’allestimento del cantiere vero e proprio inizierà martedì 9 settembre sulla corsia sud di via Colombo, dove si inizierà a posare le condotte del teleriscaldamento; la riapertura della corsia, salvo imprevisti, è prevista per il 15 ottobre e per tutta la durata dei lavori sarà posta la massima attenzione alla gestione e al mantenimento degli accessi al centro Prelievi ed ambulatori CUP.

Dopo questo intervento su via Colombo, il cantiere si sposterà di nuovo su via Vespucci, nel tratto dalla rotonda di via Colombo all’incrocio fra via Vespucci via Pandolfa compreso, per concludersi entro il 15 dicembre.

La viabilità

Per minimizzare gli impatti sulla viabilità, per le cui variazioni l’impresa incaricata da Hera installerà la segnaletica necessaria, le vie Vespucci e Colombo saranno interessate dalla chiusura di una corsia stradale, mantenendo sempre percorribile la direzione dalla stazione ferroviaria verso via Vespucci e dal centro città al Foro Boario passando per la via Vespucci. Secondo il cronoprogramma, i lavori dureranno fino a marzo 2026, compresi anche i tempi di realizzazione dell’attraversamento della linea ferroviaria e della tangenziale: quindi da gennaio a marzo 2026 le restanti attività del cantiere non interferiranno sulla viabilità, salvo l’ingresso e l’uscita dei mezzi dalle aree di cantiere, esterne all’area interessata.

Hera ricorda infine che questo cantiere rappresenta un tassello cruciale per la realizzazione del progetto “Estensione sistema teleriscaldamento efficiente Città di Forlì”. Grazie all’adozione di tecnologie all’avanguardia, il nuovo sistema di teleriscaldamento contribuirà in modo significativo alla decarbonizzazione dei consumi termici del territorio cittadino, promuovendo un ambiente più salubre e una migliore qualità dell’aria per tutti i residenti.

