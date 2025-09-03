Forlì, partiti i lavori Hera in zona stazione: dureranno fino a marzo 2026

A Forlì sono appena partiti i lavori di Hera in zona stazione ferroviaria per l’estensione della rete di teleriscaldamento, che prevede la posa di due tubazioni della lunghezza di circa un km e cavidotti di servizio nelle vie Amerigo Vespucci e Cristoforo Colombo.

Il cantiere di via Vespucci ad oggi riguarda solo la realizzazione del tratto di rete in corrispondenza dell’uscita dall’area parrocchiale (civico n. 11) fino all’immissione sulla corsia stradale lato parrocchia, lasciando quindi aperto il tratto fra Foro Boario e via Colombo, percorribile in entrambe le direzioni con regime di senso unico alternato regolato da semaforo: le lavorazioni in questo tratto termineranno, salvo imprevisti, il 10 settembre.

Per poter avviare i lavori del cantiere di via Cristoforo Colombo è indispensabile eseguire delle piccole potature sulle alberature lato stazione ferroviaria, che saranno effettuate giovedì 4 e venerdì 5 settembre: queste potature sono propedeutiche all’apertura del cantiere sulla corsia opposta e indispensabili per consentire il transito in sicurezza dei mezzi di trasporto pubblico o di simili dimensioni. L’allestimento del cantiere vero e proprio inizierà martedì 9 settembre sulla corsia sud di via Colombo, dove si inizierà a posare le condotte del teleriscaldamento; la riapertura della corsia, salvo imprevisti, è prevista per il 15 ottobre e per tutta la durata dei lavori sarà posta la massima attenzione alla gestione e al mantenimento degli accessi al centro Prelievi ed ambulatori CUP.

Dopo questo intervento su via Colombo, il cantiere si sposterà di nuovo su via Vespucci, nel tratto dalla rotonda di via Colombo all’incrocio fra via Vespucci via Pandolfa compreso, per concludersi entro il 15 dicembre.