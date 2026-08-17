Forlì, partiti i lavori di messa in sicurezza di Montone, Rabbi, Ronco-Bidente e Bevano

Un investimento da 1,5 milioni di euro per migliorare l’efficienza e rafforzare la sicurezza dei corsi d’acqua nel Forlivese con interventi mirati che vanno dalla regolarizzazione morfologica degli alvei al controllo della vegetazione, passando per la sistemazione di sezioni ancora danneggiate e l’adeguamento delle opere idrauliche.

Sono gli obiettivi del programma di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, finanziati attraverso i Fondi sviluppo e coesione (Fsc). A progettare e seguire le opere è l’Ufficio territoriale da Fiumi Uniti a Rubicone dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile.

I lavori, già partiti in questi giorni, si concluderanno entro il 2027 e interessano i fiumi Montone e Ronco-Bidente e i torrenti Rabbi e Bevano, nei territori di Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Castrocaro Terme, Terra del Sole (Fc) e Faenza (Ra). Gli interventi sono volti al ripristino della massima capacità di deflusso delle sezioni idrauliche, alla riduzione locale del rischio idraulico nei tratti maggiormente vulnerabili, all’incremento e all’efficienza della manutenzione. La finalità principale è quella di evitare, a fronte di significativi innalzamenti dei livelli idrometrici, potenziali estesi allagamenti in aree densamente popolate e con numerose abitazioni.