Forlì, partiti i lavori alla palestra del centro studi

Sono partiti i lavori alla palestra del Centro studi di via Turati. La Provincia, infatti, restituirà entro marzo 2026 una struttura completamente rinnovata dal punto di vista antisismico. «Si tratta di un intervento da 3,7 milioni di euro, in parte grazie ai fondi ottenuti dal Pnrr – dice la vicepresidente dell’ente di piazza Morgagni con delega all’edilizia scolastica, Valentina Ancarani –. In particolare i lavori si effettuano in due step: il primo è già partito questa estate e interessa la palestra piccola. Sono in corso il consolidamento interno degli spogliatoi, l’antisondallamento, il rifacimento del controsoffitto e alcuni interventi di rafforzamento alla struttura. La seconda tranche di lavori, invece, verrà realizzata nell’estate 2025. Il cronoprogramma è stato condiviso con le tre dirigenze degli istituti scolastici che usufruiscono della palestra che hanno apprezzato la scelta di intervenire durante i periodi estivi, proprio per non interferire con le lezioni scolastiche visto che si tratta di lavori importanti che potrebbero causare disagi anche dal punto di vista del rumore».