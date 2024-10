Forlì, partiti gli aiuti per il Libano

Da Forlì sono partiti gli aiuti per i profughi di guerra in Libano. La guerra in corso oltre ad aver causato numerose vittime nella popolazione civile, ha costretto alla fuga ad oltre un milione di persone. Per aiutare questi sfollati che hanno abbandonato le loro case, il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo si è attivato per inviare un sostegno concreto. Sono stati preparati medicinali, latte in polvere, guanti, detergenti per l’igiene personale e, grazie alla preziosa collaborazione della cittadinanza, anche diversi bancali di coperte e vestiti invernali. Questi materiali sono stati consegnati nelle mani del contingente dell’esercito italiano del Military Tecnical Committee for Lebanon (MITC) che provvederà al trasporto e alla distribuzione con la collaborazione di associazioni locali. “L’obiettivo - sottolinea in una nota il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo ODV - è quello di proseguire con queste spedizioni fintanto sarà possibile, augurandosi che cessi al più presto questa assurda guerra. Un ringraziamento speciale ai nostri militari senza i quali non sarebbe stato possibile questa operazione e ai tanti volontari che hanno speso il loro tempo per raccogliere e preparare gli aiuti”.