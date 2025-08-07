Forlì, parte lo “Zaino sospeso”: raccolta di materiale didattico per famiglie in difficoltà

Il Lions Club Forlì Host, in collaborazione con la Caritas diocesana, ha avviato una raccolta di materiale didattico chiamata “Zaino sospeso”, alla quale i cittadini possono aderire nei seguenti negozi di Forlì: Futura, via Porta Cotogni 10, Block Notes, viale Bologna 43 (Romiti), Il Cubo, via Marsilio da Padova 34 (Coriano-Ospedaletto), Il Prisma, via Ravegnana 145 (Foro Boario), Il Temperino, viale Bolognesi 181 (zona Centro studi), Conad Superstore, via Dirani 6 (Ronco), e di Forlimpopoli: Gamma (Galleria Il Parco), via Sandro Pertini 24.

“L’idea del Service ‘Zaino Sospeso’ nasce dall’esigenza di aiutare le famiglie bisognose ad affrontare, in un momento storico di grandi difficoltà economiche, le spese per acquistare il materiale scolastico”, dichiara Fiorella Maria Mangione, presidente del Lions Club Forlì Host. “È un progetto che permette alle famiglie in difficoltà di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo e adeguato garantendo in questo modo il diritto allo studio a bambini e ragazzi che altrimenti non potrebbero permetterselo. Nelle città in cui l’iniziativa è già stata realizzata, trattandosi di un service promosso dal Multidistretto 108 Lions Italia, e continua ad esserlo ha fatto registrare ottimi risultati rivelandosi essere un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà”.

“Come Lions Club Forlì Host abbiamo posizionato all’interno delle attività indicate”, aggiunge Fiorella Maria Mangione, “i contenitori predisposti per la raccolta del materiale scolastico di qualsiasi genere: penne, matite, temperini, quaderni, pennarelli, astucci, gomme, libri, album da disegno, diari, zaini, dizionari (anche usati, purché in buone condizioni). I recipienti sono opportunamente segnalati da locandine poste anche all’ingresso degli esercizi commerciali. I clienti abituali e ogni singolo cittadino possono aderire all’iniziativa acquistando il materiale da donare che ritireremo periodicamente per poi cederlo alla Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro. Si confida che altre cartolibrerie di Forlì e dei Comuni limitrofi aderiscano alla nostra importante iniziativa (per informazioni: presidente@lionsforlihost.it).

“Abbiamo deciso di compartecipare a questo importante progetto”, precisa Filippo Monari, direttore della Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro, “perché attraverso le nostre Opere Segno conosciamo bene le famiglie che assistiamo con regolarità e che necessitano maggiormente di sostegno”.