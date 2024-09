Forlì, parte “Famiglie in centro”

“Famiglie ... in centro” con giochi, animazione e tanto sport per i più piccoli. Si parte mercoledì sera, dalle 20, con il primo dei due appuntamenti dedicati alle famiglie promossi dal Comune di Forlì in collaborazione con il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, l’associazione Nati per Leggere, Nonno Banter 57 e l’associazione Cardiologia Forlivese ODV.

Ad arricchire ulteriormente la serata, ci saranno le società sportive Pallacanestro Forlì 2.015 e Forlì Football Club, con i loro corner dedicati ai tifosi e agli appassionati.

Entrambe le società sportive saranno presenti in Piazza Saffi con giocatori e staff tecnico, dalle ore 20 alle 23, per promuovere le rispettive campagne abbonamenti, coinvolgere i tifosi più piccoli e giocare insieme ai tesserati.

Il corner del Forlì Football Club verrà allestito in Piazza Saffi di fianco alla Basilica di San Mercuriale, nell’area di posteggio taxi.

Il corner della Pallacanestro Forlì 2.015 verrà allestito in Piazza Saffi, angolo Corso Garibaldi, di fianco all’edicola.

Nell’ellisse di Piazza Saffi i protagonisti saranno i burattini dell’associazione ‘Burattini a Bologna’, con tre storie animate della tradizione secolare emiliano-romagnola. Gli spettacoli andranno in scena a partire dalle ore 20.30.

Sempre in Piazza Saffi, dalle ore 20.00, sarà possibile mettersi alla prova con i divertenti giochi di strada e giochi in legno a cura dell’associazione Nonno Banter 57.

In Piazzetta della Misura si esibirà la band ‘The Antiguos’, un trio di giovani musicisti formato da chitarra, sassofono e violino con un repertorio che spazia dal jazz, alla boss nova fino allo swing.

In Corso Garibaldi, angolo Piazzetta San Crispino, sarà possibile assistere a un mirabolante spettacolo di magia con il ‘Mago Lidio’, promosso dell’associazione Cardiologica Forlivese ODV.

In via delle Torri il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese in collaborazione con i volontari di Nati per Leggere allestirà due postazioni di lettura animata dedicate ai più piccini.

Sarà possibile, inoltre, dalle ore 20:30 alle ore 22:30 salire sul campanile di San Mercuriale per godere del bellissimo panorama della città, che si può ammirare dalla cella campanaria.