Forlì, parrucchiere chiuso dalla Polizia Locale: il responsabile tecnico non era mai stato presente

La Sezione Annonaria della Polizia Locale di Forlì ha disposto la chiusura immediata di un salone di parrucchieri in Viale Matteotti, trovato aperto e in attività senza la presenza del responsabile tecnico abilitato, figura obbligatoria per legge in questo tipo di esercizi.

L’indagine era partita da una segnalazione del Comune di Rapallo, che aveva già riscontrato diverse irregolarità a carico del presunto responsabile tecnico del locale. Gli accertamenti hanno rivelato un quadro anomalo: l’uomo risultava residente e domiciliato in Veneto, coinvolto in tre attività agricole nella stessa regione e già registrato come responsabile tecnico in altri due saloni, uno in provincia di Forlì e uno in provincia di Torino.

Durante il sopralluogo, il dipendente trovato nel negozio ha confermato agli agenti che il responsabile tecnico non aveva mai messo piede nel locale dall’apertura. La Polizia Locale ha quindi elevato una sanzione amministrativa e ordinato la cessazione dell’attività fino alla regolarizzazione della situazione, informando anche i SUAP di Forlì e Rapallo.

Il Comandante Claudio Festari ha sottolineato il valore della collaborazione tra amministrazioni comunali, mentre l’Assessore alla Sicurezza Luca Bartolini ha annunciato che i controlli sui saloni di acconciatori e barbieri - con particolare attenzione alle attività condotte da stranieri - continueranno e si intensificheranno.