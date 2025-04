Forlì. Parco urbano, la passerella verrà rifatta durante l’estate

Questa estate potrebbe essere montata la passerella accanto al Parco Urbano Franco Agosto collassata, nel 2023, a causa della quantità eccezionale di tronchi, rami e detriti trascinati dalla corrente del Montone. Un piccolo ponticello che in città è molto atteso poiché veniva quotidianamente utilizzato da chi, in piedi o in bicicletta, si muoveva tra le due sponde del fiume per raggiungere Ladino e dunque Castrocaro oppure, in senso opposto, poteva raggiungere il polmone verde di Forlì.

«Abbiamo i progetti definitivi, siamo in attesa di autorizzazioni da parte della soprintendenza e anche dall’ autorità di bacino – fa il punto l’assessore Giuseppe Petetta -. C’è ancora molto materiale ligneo lungo le aste fluviali che nei prossimi mesi verrà tolto. Ci sono una serie di concause ma questo motivo in particolare ha di fatto rallentato l’ installazione della passerella. Credo che verrà montata, presumibilmente, durante l’estate».

Il passaggio che permetterà di oltrepassare il fiume giungendo dall’altra parte del rivale, sarà del tutto simile a quello che è stato divelto da tronchi, rami e detriti trasportati dalle intense piogge registrate alla fine del 2023 quando si registrò l’ennesimo innalzamento del livello idrometrico. «Sarà analoga a quella che c’era prima – spiega l’assessore -. Nel caso specifico, infatti, è bene considerare che più le strutture sono basse, meno creano problemi in caso di piene. Pensare ad un’opera diversa significherebbe realizzarne una mastodontica, di 6/7 metri in altezza, con il rischio che si accumuli ancora più legna in casi meteorologici analoghi».

La passerella ha un costo che si aggira più o meno attorno ai 20 mila euro e dunque sarà un vero e proprio guado come quello che è stato divelto dalle piogge di due anni fa per effetto dell’elevato peso legato al legname trasportato a valle dopo le intense piogge.