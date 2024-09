Forlì. Parco “Rolla” in mezzo al degrado. Petetta: «Presto verrà riqualificato»

Rifiuti abbandonati, scatoloni di bottiglie di vetro vuote, panchine, sia in legno sia in pietra, danneggiate e difficilmente utilizzabili, siringhe. Non un bel biglietto da visita per il parco “Monsignor Rolla” in viale Salinatore. Non una posizione fortunata visto che nel maggio 2023 l’area verde, con adiacente zona di sgambatura per i cani, è stato sommerso dall’acqua e dal fango del fiume Montone. Liberato è tornato disponibile all’utenza ma per la sua sistemazione si deve aspettare. Purtroppo le condizioni sono al limite dell’utilizzabilità e spesso in mano a sbandati.

L’Amministrazione

«Il Parco “Rolla” – spiega l’assessore Giuseppe Petetta che ha la delega anche a Forlì Città verde – è una di quelle aree per le quali abbiamo predisposto il progetto di riqualificazione post alluvione e a breve dovrebbero partire anche per quel parco i lavori di ripristino e riqualificazione. Quindi così come altri parchi stiamo già procedendo alla lavorazione e così anche il “Rolla” sarà al centro di un intervento specifico. Anche l’area di sgambatoio per i cani sarà oggetto di un’operazione di riqualificazione. E’ un parco che è a ridosso del fiume che con l’alluvione ha sicuramente influito e in questo momento dovremo intervenire per sistemarlo come altri parchi. Non abbiamo ricevuto segnalazioni di abbandoni di rifiuti, ma sicuramente della necessità di essere sistemato. Non so se Alea aveva già avuto segnalazione di questa situazione di abbandono, faremo un ulteriore passaggio di controllo».

Interventi che saranno necessari per far tornare utilizzabile una delle aree verdi cittadine, che in questo momento non è un bel biglietto da visita non troppo lontano dal centro storico. Già alcuni residenti hanno fatto sentire la loro voce chiedendo interventi rapidi.