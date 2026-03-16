Forlì, parcheggi e stalli rosa: permessi estesi a chi vive fuori città

A Forlì, novità in vista in tema di parcheggi e pass speciali. Anche le donne in stato di gravidanza e i genitori di neonati fino a due anni dei comuni appartenenti al distretto sanitario forlivese, infatti, potranno parcheggiare gratuitamente nei 14 stalli rosa istituiti dal comune di Forlì e collocati in: Corso della Repubblica, Corso Mazzini, Corso Garibaldi, Corso Diaz, Parco Urbano, Centro per le Famiglie, Ospedale (3), Parco Paul Harris, Buscherini, Parco di via Dragoni, Parcheggio dell’Argine (2).

Il permesso speciale, di cui possono già usufruire le donne incinta (dal 7° mese) e i genitori con figli fino a due anni residenti a Forlì, viene così esteso a chi vive e abita fuori città. “Siamo voluti andare incontro alle richieste di molte amministrazioni del comprensorio forlivese” – spiegano gli assessori Angelica Sansavini e Giuseppe Petetta. “L’estensione del pass gravidanza e neogenitorialità a chi risiede in uno dei quattordici comuni del nostro distretto socio sanitario rappresenta un aiuto in più a quelle mamme e quei papà che si recano a Forlì per esigenze varie, tra cui visite prenatali e post parto presso l’ospedale Morgagni-Pierantoni, consulti medici, colloqui presso il consultorio e il Centro per le Famiglie, servizi di natura socio assistenziale e altre necessità collegate alle prime fasi dell’esperienza genitoriale.”

“Gli stalli rosa” – concludono gli assessori – “costituiscono un grande contributo sociale per le donne in stato di gravidanza e i neo genitori, perché favoriscono il percorso di maternità e genitorialità con più serenità e meno stress, migliorando la mobilità di chi ne può beneficiare all’interno del contesto urbano e in centro storico, permettendo in definitiva di parcheggiare senza difficoltà in spazi riservati su tutto il territorio cittadino”.

La misura è estesa ai genitori adottivi e alle famiglie affidatarie con un bambino/a in affido/adozione che presentino le stesse caratteristiche (età compresa tra 0-24 mesi). Il contrassegno, della durata complessiva massima di 27 mesi, viene rilasciato dagli uffici di FMI – Forlì Mobilità Integrata, a seguito della compilazione di apposita modulistica.