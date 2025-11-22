Forlì, panchina rossa contro la violenza sulle donne al parco del Foro Boario

Un evento di grande significato ha segnato il Parco Foro Boario di Forlì: l’inaugurazione di una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Questo progetto, realizzato dall’associazione “La Rosa dei Venti” in collaborazione con il Quartiere 9, Foro Boario San Benedetto, rappresenta un importante passo nel cammino verso la sensibilizzazione e l’educazione delle nuove generazioni. La panchina, installata con passione e dedizione, è solo il primo passo di un’iniziativa più ampia che culminerà con la proiezione di un cortometraggio realizzato da ragazzi di età compresa tra i 12 e i 19 anni. Questo cortometraggio, che evidenzia la bellezza del quartiere, il rispetto del bene comune e il messaggio di non violenza, sarà presentato il 27 novembre presso il Teatro Testori alle ore 18:30. L’invito è rivolto a tutta la comunità, per celebrare insieme la fine di questo progetto significativo. Durante la cerimonia di inaugurazione, ha preso la parola la vicepresidente dell’associazione, la dottoressa Ida Gagliardi, che ha sottolineato l’urgenza di riconoscere le varie forme di violenza che colpiscono le donne, non limitandosi solo alla violenza fisica o sessuale, ma anche a altre forme come quella economica e psicologica.