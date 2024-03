Forlì. Palla ovale, il Comune rilancia: «Nuovo campo da rugby a Villa Selva»

Il Comune punta sulla palla ovale. Infatti, il Municipio è pronto ad investire circa 200mila euro per ammodernare l’impianto sportivo di Villa Selva da destinare al mondo del rugby forlivese. Proprio in questi giorni sono stati appaltati i lavori per il ripristino della superficie del terreno di gioco. Inizialmente, i due nuovi campi dedicati alla palla ovale sarebbero dovuti sorgere in via Mazzatinti, ovvero all’interno del centro sportivo polivalente che, invece, sta diventando il polo delle due ruote. «Il rugby nell’ultimo periodo è cresciuto tanto - spiega l’assessore allo sport, Daniele Mezzacapo -. Attualmente la società sportiva conta tra i 250 e i 280 iscritti. Di conseguenza c’è bisogno di più spazio e stiamo anche valutando di ampliare l’impianto sportivo estendendoci fino ad una limitrofa area di proprietà comunale». Il Comune, pur mantenendo lo storico impianto di via Borghetto Accademia, ha deciso di allargarsi con i campi da rugby spostandosi a Villa Selva, prima occupato da una società calcistica. Per il Municipio si è aperta una possibilità nel momento in cui il bando per la concessione e la conseguente manifestazione di interesse sono andati deserti (per il campo da calcio di Villa Selva era stato pubblicato un avviso di proprio nel nel maggio 2020, solo dopo si è cominciato a pensare di poterlo impiegare per il rugby, ndr). Il gestore uscente, terminata la proroga, non ha espresso l’intenzione o la volontà di rinnovare consentendo, quindi, di avviare la procedura con la libertà, da parte del Comune, di destinare l’impianto di Villa Selva al rugby. L’intervento nel suo complesso prevede, per lo più, un miglioramento e un adeguamento dell’impianto attuale così che il mondo del rugby forlivese possa usufruire degli adeguati spazi. In realtà non si tratta di un cantiere “grosso”, più semplicemente vengono messi in atto quei lavori di ammodernamento necessari affinché chi pratica questo sport possa farlo in un contesto consono. Il Comune, quindi, ha le idee chiare per ciò che riguarda il progetto. «Vogliamo assolutamente valorizzare questa pratica sportiva che si è consolidata in città -conclude Mezzacapo -. Procederemo per gradi e oltre all’impianto in sé, metteremo mano anche agli spogliatoi e verrà realizzata anche la cosiddetta “club house”, ovvero quello spazio in cui i giocatori, al termine di una partita, possono dare il via al terzo tempo. Spingiamo e puntiamo molto sulla riqualificazione del polo sportivo di Villa Selva». Nonostante la dotazione di un nuovo campo, comunque non si tratterà di un trasferimento definitivo. Alla società sportiva di rugby al momento è stata lasciata la possibilità di continuare ad utilizzare l’impianto di via Borghetto Accademia in quanto è più facile da raggiungere per i ragazzini essendo in centro storico.