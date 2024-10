Forlì, Palazzo Albertini e Museo della Ginnastica: il Comune investe quasi 4 milioni

A Forlì ecco 2 milioni per Palazzo Albertini e un milione 800mila euro per il Museo della Ginnastica.

Sono queste le variazioni di bilancio più significative presentate giovedì pomeriggio in commissione consiliare dall’assessore Vittorio Cicognani e commentate dal vicesindaco Vincenzo Bongiorno e dall’assessore Kevin Bravi.

“Con questa duplice manovra - spiega l’assessore Cicognani - andiamo a finanziare gli allestimenti multimediali e l’ascensore di Palazzo Albertini, nuova sede della collezione Verzocchi, e il Museo della Ginnastica dedicato alla memoria di Bruno Grandi. Si tratta di risorse importanti, derivanti da mutui, che dimostrano la volontà di questa Amministrazione di portare avanti con grande determinazione due progetti strategici per il futuro e l’attrattività della città di Forlì. Il M.A.GYC e la nuova vocazione di Palazzo Albertini rafforzeranno il percorso di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e museale di questa città, puntando sull’innovazione e la riscoperta di grandi icone forlivesi come l’allenatore e dirigente sportivo Bruno Grandi e il mecenate Giuseppe Verzocchi.”

“La ristrutturazione di Palazzo Albertini - continua il vicesindaco Bongiorno - ci permetterà di valorizzare una collezione unica al mondo, di proprietà del Comune e frutto della generosità di un grande imprenditore, geniale uomo di marketing commerciale, appassionato d’arte e tenace industriale delle costruzioni. Sarà un nuovo museo per l’esposizione di oltre settanta opere con il famoso mattoncino che li contraddistingue, e permetterà di mettere in scena un Verzocchi a tutto campo. Il MAGYC, nel nome del grande forlivese Bruno Grandi, offrirà un percorso inclusivo, in cui ogni visitatore possa scoprire la positività del proprio corpo. Sia il Museo della Ginnastica che Palazzo Albertini saranno dotati di avanzate tecnologie multimediali, per fare di Forlì una città d’arte e di cultura sempre più all’avanguardia.”

“Il Museo della Ginnastica - conclude l’assessore Bravi - è un progetto di grande valore, dedicato alla memoria di un uomo di sport a 360 gradi, che ha reso grande la Federazione Internazionale di ginnastica. Il M.A.GYC, fortemente voluto da questa Amministrazione, ha ottenuto il patrocinio morale del CONI e adesso, con questa importante variazione di bilancio, si appresta a diventare realtà. Sarà un’esperienza da toccare con mano, un luogo dove conoscere e vivere, nel nome di Bruno Grandi, la disciplina più elevata del corpo umano. Il tutto, con un’attenzione particolare alla dimensione paralimpica”.