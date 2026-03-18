Forlì, palazzine Acer di via Marsala: rifiuti sotto chiave, cancello chiuso e Alea non ritira

Ci risiamo. Quando si parla delle palazzine Acer di via Marsala, 7, il tema del degrado sembra un capitolo destinato a non chiudersi mai. Ma questa volta a far precipitare la situazione, non è stata solo l’inciviltà di qualche condomino poco incline al rispetto delle regole della raccolta differenziata, ma piuttosto un disguido. Il Comune, lo scorso 9 marzo, ha deciso di avviare alcuni interventi di riqualificazione sul parcheggio che affaccia su via Tre Mori. Fin qui, nulla di strano, se non fosse per un dettaglio operativo non trascurabile: il cancello d’accesso è stato serrato con un catenaccio, impedendo di fatto la rimozione dei rifiuti da parte degli operatori di Alea che, coordinati da alcuni tecnici del Comune, sono intervenuti nella giornata di ieri per ripristinare lo stato dei luoghi e procedere con la pulizia. «Qualche giorno fa, la giunta ha deliberato, in accordo con Acer, un progetto di riqualificazione e manutenzione dell’area di sosta che riguarda anche la riorganizzazione dei punti di raccolta dei rifiuti condominiali – spiega l’assessore Giuseppe Petetta –. Gli interventi comprenderanno tra l’altro, la realizzazione di una pensilina e di due apposite nicchie per il posizionamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata, in modo da assicurarne la piena accessibilità da parte degli operatori e un utilizzo più agevole da parte dell’utenza. In questo modo, infatti, ciascuna delle due scale che servono i 41 appartamenti (circa 100 inquilini) avrà una batteria di contenitori dedicati alla raccolta dei rifiuti che permetterà ai residenti di conferirli in modo separato favorendo così una gestione più facilitata e agevole dei rifiuti». Un intervento che richiederà tempo e per evitare altri disguidi è stato stabilito che, per tutta la durata dei lavori in corso, il personale di Alea sarà dotato delle chiavi di accesso al cancello, così da poter garantire l’ingresso all’area e il regolare svuotamento dei contenitori. «A partire dai prossimi giorni, dunque, saranno garantite con continuità le operazioni di raccolta e pulizia secondo le cadenze previste dal servizio», conclude Petetta.