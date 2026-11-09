Forlì, Pala Galassi, Parco della Pace e Ronco Lido: tre grandi interventi grazie al Pnrr

Nuove luci e sedute al Pala Galassi, la riqualificazione del Parco della Pace e il restyling in chiave sportiva del Ronco Lido. Sono i tre interventi, due conclusi e l’ultimo, il più corposo, in corso, messi in campo dal Comune di Forlì anche grazie alle risorse del Pnrr, nell’ambito dello sport e delle aree verdi. Come precisano questa mattina alla stampa gli assessori allo Sport Kevin Bravi, al Verde Giuseppe Petetta e ai Lavori pubblici Vittorio Cicognani, si tratta di tre interventi da oltre 5,7 milioni di euro, di cui 3,7 milioni dal Pnrr, 740.000 euro dal Fondo Foi per le opere indifferibili e 1,3 milioni di risorse comunali. Di questi, 4,4 milioni sono già stati liquidati mentre quasi 2,4 sono stati incassati. Più nel dettaglio, l’investimento per il Pala Galassi sfiora i 2,3 milioni di euro per un’opera di ammodernamento che nasce con l’obiettivo di “adeguare il fabbricato dal punto vista normativo e allo stesso tempo attuare un restyling degli ambienti interni ormai vetusti”. Dunque per l’impianto elettrico nuovi quadri, linee e luci di emergenza e relamping dell’impianto di illuminazione del campo da gioco. Mentre va “in pensione” il vecchio impianto a pannelli radianti a soffitto. Tinteggiato tutto l’ambiente di gioco e sostituiti, infine, tutti i seggiolini.

L’intervento al Parco della Pace da 560.000 euro, 300.000 dal Pnrr, 60.000 dal Foi e 200.000 dal Comune, proseguono gli assessori, punta a migliorarne qualità, sicurezza e fruibilità da parte dei cittadini. Con la realizzazione e il riordino dei percorsi e degli spazi di sosta e aggregazione, la predisposizione del potenziamento dell’illuminazione, l’installazione di nuovi arredi e la realizzazione di aree dedicate al gioco, alla meditazione e alla sgambatura dei cani.

Infine per il Ronco Lido l’intervento, ancora in corso, quota 2,9 milioni di euro, di cui due dal Pnrr, 400.000 dal Foi e mezzo milione dal Comune. Per il nuovo complesso sportivo polifunzionale si prevede di conservare l’identità del parco esistente, migliorandone l’accessibilità e la connessione con il sistema urbano e potenziando l’attrattività attraverso l’inserimento di funzioni sportive e ricreative in un disegno organico e unitario. L’intervento si concentra sia sul rinnovamento dell’importante patrimonio arboreo del parco, che sull’insediamento di un nuovo impianto sportivo polifunzionale dotato di un punto ristoro. Così da costituire un punto ricreativo e sportivo non solo per il quartiere ma per tutta la città ed il territorio limitrofo. Viene mantenuto l’accesso attuale ampliando il parcheggio verso via Emilia, con l’aggiunta di un nuovo accesso da viale Bidente mediante un percorso accessibile a pedoni e ciclisti che supera il dislivello tra la strada e il parco. La distribuzione interna prevede un percorso che collega le aree sportive e ricreative disseminate nell’ampio spazio boscato. Il grande spazio centrale dell’area è dotato di un parco avventura, attrezzatura che genererà interesse a livello territoriale, è sicura l’amministrazione. Il padiglione per il ristoro, situato in una posizione centrale, costituisce un locale aggregativo dotato di spazi per la piccola ristorazione con aree che permettono l’utilizzo dello spazio esterno.