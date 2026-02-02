Forlì, Pala Galassi: operative le nuove luci a led

Dopo il caso dei led al Pala Galassi, il Comune annuncia: “Problema risolto”.

“La venticinquesima giornata di pallacanestro serie A2 - si legge in una nota - all’Unieuro Arena ha visto come protagonista, oltre alla straordinaria vittoria di Forlì contro Cento, il nuovo impianto illuminotecnico realizzato dal Comune di Forlì con risorse PNRR che coniuga l’elemento del risparmio energetico dato dall’installazione di moderne tecnologie a led, con la possibilità di attivare scenografie e suggestivi giochi di luce”.

“Si conclude così un’altra opera importante per la completa riqualificazione del nostro palazzetto – spiega l’assessore Kevin Bravi - tenuto conto dell’ultima variazione di bilancio deliberata a dicembre di 400mila euro, il restyling del PalaGalassi cuba in totale oltre 3 milioni. I primi lavori manutentivi, realizzati nel biennio 2022-2024, hanno riguardato l’adeguamento dei parapetti, la nuova centrale termica e il ripristino della pavimentazione. Il secondo stralcio, quello più consistente finanziato dal PNRR per un importo pari a € 2.280.000,00, ha visto la realizzazione di nuovi seggiolini numerati in tutti i settori dell’impianto, nuovi soffitti tinteggiati di nero e alleggeriti dalla rimozione del vecchio impianto a pannelli radianti, il rifacimento degli impianti elettrici, l’installazione di nuovi pannelli in plexiglass a tutela del pubblico sugli spalti e, appunto, il relamping dell’impianto di illuminazione. I nuovi faretti a basso consumo sono entrati in funzione da qualche settimana e ieri, durante la partita contro Cento, hanno restituito un’immagine più vivida e uniforme del campo da gioco. Ma non c’è solo l’elemento visivo a fare la differenza - aggiunge Bravi - il sistema di gestione del nuovo impianto luce permetterà di calibrare puntualmente l’intensità luminosa in funzione della manifestazione o dell’evento sportivo in programma al Palazzetto (spettacoli, allenamenti, gare, ecc.).”

L’assessore si sofferma, infine, sull’ultima variazione di bilancio da 400mila euro e sui futuri interventi funzionali all’adeguamento del PalaGalassi sotto il profilo delle normative di pubblico spettacolo. “Con l’utilizzo dell’avanzo è prevista l’implementazione dell’impianto di videosorveglianza e la realizzazione di una nuova biglietteria esterna su Via Punta di Ferro, il rifacimento dei servizi dedicati agli arbitri, la posa di nuove postazioni in tribuna per i giornalisti e il potenziamento dell’attuale impianto audio di diffusione sonora: in particolare, per quest’ultimo, è prevista la posa di 24 nuovi diffusori acustici (oltre agli 8 esistenti che verranno mantenuti), che garantiranno l’intelligibilità dei suoni in tutti i settori. Per quanto riguarda i tempi, stimiamo di mettere in funzione il nuovo impianto audio entro la fine del mese di marzo e di procedere poi con gli altri lavori nel periodo estivo, compatibilmente con le partite e le manifestazioni già programmate”.