Forlì, Pala Galassi: offerta per il naming dell’impianto per i prossimi due anni

Si è chiusa questa mattina alle 12, la procedura di selezione pubblica indetta dal Comune di Forlì per la ricerca di sponsorizzazioni per la valorizzazione del Pala Galassi. “Allo scadere dei termini fissati dal bando - riferisce il Comune - è pervenuta una proposta di sponsorizzazione”.

“Al momento - spiega l’assessore Kevin Bravi - è in corso l’istruttoria per capire la congruità della proposta avanzata e i requisiti di ammissibilità e legittimità del soggetto proponente. Non solo, in questa prima fase i nostri uffici devono approfondire la completezza della proposta, con l’eventuale richiesta di integrazioni documentali e progettuali. In ogni caso, si tratta di un’offerta molto importante per il futuro del Palagalassi, che ci permetterà di valorizzare con ulteriori investimenti la principale struttura sportiva della città.”

L’avviso di sponsorizzazione prevedeva la possibilità per un periodo di 2 anni, rinnovabile per un altro biennio, a operatori economici, singoli e associati, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, di pubblicizzare in appositi e predeterminati spazi dell’impianto Pala Galassi il proprio nome (naming), logo, marchio, prodotti, servizi e simili.