Forlì, ottiene la casa popolare, la polizia entra e trova droga e armi

Un vero e proprio arsenale nascosto all’interno di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, unito al materiale per il confezionamento della droga e agli ferri del mestiere per compiere colpi in città. È quanto hanno scoperto gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Forlì al termine di un’operazione di contrasto al traffico di stupefacenti e alla diffusione di armi bianche, culminata con l’arresto di un uomo italiano già noto agli uffici delle forze dell’ordine per i suoi trascorsi nella microcriminalità cittadina.