Forlì, ottiene la casa popolare, la polizia entra e trova droga e armi

Un vero e proprio arsenale nascosto all’interno di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, unito al materiale per il confezionamento della droga e agli ferri del mestiere per compiere colpi in città. È quanto hanno scoperto gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Forlì al termine di un’operazione di contrasto al traffico di stupefacenti e alla diffusione di armi bianche, culminata con l’arresto di un uomo italiano già noto agli uffici delle forze dell’ordine per i suoi trascorsi nella microcriminalità cittadina.

I contorni dell’operazione si sono delineati quando i poliziotti hanno notato il pregiudicato uscire dalla propria abitazione. Insospettiti dagli spostamenti e intuendo che potesse essere in corso un’attività illecita, gli agenti della Mobile lo hanno seguito per poi far scattare il controllo a distanza di sicurezza. Fin dai primi accertamenti sono emersi elementi compromettenti: nelle tasche dell’uomo sono stati trovati 2.640 euro in contanti, un bilancino di precisione e due coltelli a serramanico. Una somma importante, del tutto incompatibile con le sue condizioni reddituali viste l’assenza di un’occupazione lavorativa. La presenza del bilancino e del denaro ha spinto gli investigatori a estendere i controlli con una perquisizione domiciliare. Un’operazione che l’uomo ha cercato in ogni modo di ostacolare: nel tentativo di impedire l’accesso dei poliziotti, si è scagliato verso gli agenti, che sono comunque riusciti a riportare la situazione sotto controllo e a fare irruzione nell’abitazione.