Forlì, ottiene la casa popolare e poi la usa come base per lo spaccio di eroina: due arresti nel giro di pochi giorni

Una operazione della Polizia di Stato di contrasto al traffico di stupefacenti in città ha portato al doppio arresto di un italiano, già conosciuto negli ambienti della microcriminalità cittadina.

L’uomo si trovava in un parco del centro di Forlì ed è stato agganciato dai poliziotti della Squadra Mobile. Durante il servizio gli investigatori lo hanno notato subito dopo aver effettuato una cessione di eroina, in più aveva con sé la somma di 200 euro. Tenuto conto che l’uomo non lavora e che la somma di denaro trovata addosso era incompatibile con le sue condizioni, è stata effettuata una perquisizione domiciliare e in tutti i luoghi di disponibilità, compreso un immobile Acer. Durante le attività, all’interno dell’abitazione Acer, i poliziotti hanno sequestrato 20 dosi di eroina e bilancini. L’uomo è stato quindi arrestato e posto ai domiciliari.

Nei giorni seguenti, in occasione dei controlli, notando evidenti segni di nervosismo dell’uomo, i poliziotti della Squadra Mobile hanno recuperato altre 21 dosi di eroina e un altro bilancino. L’uomo è stato nuovamente arrestato e portato in carcere. All’esito dell’udienza di convalida il Giudice, preso atto dei precedenti e del recente arresto, ha disposto la custodia in carcere

L’operazione, che si inserisce nei controlli del territorio e di contrasto alla criminalità cittadina intensificati dal Questore, anche a seguito di segnalazioni di cittadini, ha consentito di sequestrare oltre 40 dosi di eroina, all’interno di un immobile ACER che è diventato, di fatto, una centrale di spaccio, peraltro vicina ad un parco pubblico.

Al vaglio delle amministrazioni competenti è anche il mantenimento dell’assegnazione dell’alloggio popolare: a seguito del doppio arresto, poiché la legge regionale prevede la decadenza dell’assegnazione in caso di attività illecite, il Questore ha effettuato una segnalazione agli enti responsabili.