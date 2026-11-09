Forlì, ottantadue anni fa la Liberazione

Il 9 novembre di 82 anni fa, Forlì si risveglia libera dall’occupazione tedesca. L’attacco militare alleato per la presa della città aveva avuto inizio alle prime ore del giorno con l’avanzata del 6° reggimento Black Watch da nord-ovest. «Dopo aspri combattimenti nella notte tra carri armati, specie in Bussecchio – scrivono Salvatore Gioiello e Lieto Zambelli in “Usfadè” –, le avanguardie del Quinto corpo dell’Ottava armata britannica, al comando del generale McCreery, erano prossimi alle porte Cotogni e Ravaldino». All’1.45, senza preavviso alcuno, a distanza di dieci minuti fra l’una e l’altra esplosione, «i tedeschi fanno saltare la torretta del palazzo degli Uffici Statali sulla Piazza Maggiore, la torre dell’Orologio di cui rimane solo un mozzicone a punta, di poco elevato sopra i tetti degli edifici circostanti e il campanile del Duomo, alto 42 metri e più volte restaurato». Sono le prime righe della lunga digressione che il bibliotecario comunale Antonio Mambelli dedica alla fatidica giornata del 9 novembre 1944. La ritirata della Wermacht aveva lasciato un cumulo di rovine. «La torre municipale – continua il cronista – precipitando ha sfondato il soffitto della sala del teatro, travolta la parete dell’ingresso, ingombrata con l’enorme mucchio delle sue macerie la piazzetta antistante». La distruzione del glorioso Comunale, mai più ricostruito, sarà irrimediabile. Grande desolazione anche tutt’intorno alla Cattedrale: «Il campanile si è abbattuto sulla cappella di San Valeriano e la sacrestia con demolizione delle volte e danni ai grandi armadi, agli arredi e alla Madonna del Voto». E se il prezioso organo Callido nella cappella della Madonna del Fuoco giace semidistrutto, dagli enormi squarci nel fianco dell’edificio si vede il cielo. «Intatto invece appare, ed è grazia miracolosa, la cupola dipinta da Carlo Cignani, il più grande lavoro del genere dei secoli XVII e XVIII». Ancora Mambelli: «Il campanile del Duomo è crollato alle 2.40 in un boato pazzesco. Non prima di aver sloggiato dalla torre e dalla cella campanaria le decine di persone rifugiatesi fra quelle anguste ma possenti mura». Negli ultimi mesi del conflitto, la Cattedrale forlivese, considerata come una sorta di zona franca, ha accolto fino a 300 sfollati. A cominciare dallo stesso vescovo monsignor Giuseppe Rolla, che a più riprese aveva abbandonato la dimora istituzionale in piazza Alighieri, per condividere le sorti della sua gente. La mattina del 9 è grande lo stupore dei pochi rimasti in città alla vista della torre di San Mercuriale ancora in piedi. Il rettore del santuario della Madonna del Fuoco, don Ettore Sozzi, uscito all’aperto dopo le esplosioni, stentava a crederlo: «In entrambi – scrive il sacerdote riferendosi ai campanili di Duomo e San Mercuriale – erano state collocate 15 cariche di esplosivo e sparse ben 45 mine». A don Pippo Prati era riuscito il miracolo di far disinnescare l’esplosivo in salita e salvare il campanile. Gli inglesi fanno il loro ingresso in città verso le 9, venendo da via Decio Raggi: Forlì è ufficialmente libera.