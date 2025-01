Forlì, osteria propone servizio navetta ai clienti contro i timori da Codice della strada

Un servizio navetta per i clienti perchè possano pensare solo a gustarsi la cena, magari con un bicchiere di vino, senza timori di mettersi alla guida e incappare nelle limitazioni del nuovo Codice della strada. L’idea è venuta ai titolari dell’Osteria del Ferrovecchio di piazza Dante Alighieri, in pieno centro a Forlì, a poche decine di metri dal museo San Domenico. Una risposta ai timori di tante persone di uscire a cena dopo l’inasprimento delle sanzioni per chi viola le norme stradali.

«E’ un servizio privato – spiega una dei titolari, Alda Gega –, cioè ci siamo messi d’accordo con il proprietario di un minivan da 9 posti, quindi anche per eventuali tavolate, e quando riceviamo la prenotazione di un cliente che ci richiede questo servizio lo contattiamo e gli diamo l’indirizzo delle persone che possono essere portate al nostro ristorante e poi riportate a casa. L’idea ci è venuta perchè dopo le ultime norme più restrittive abbiamo visto che le persone sono più reticenti a uscire e vogliamo stimolare e invogliare a mangiare fuori, senza pericoli per nessuno. Noi siamo specializzati in carne e quindi servire anche un bicchiere di vino è l’ideale. Abbiamo notato che seppur si viene a mangiare, magari non si consuma perchè si teme di andare fuori dai limiti». Un modo per gustarsi la cena senza pensieri, e magari anche evitare la fatica di trovare un parcheggio, specie in centro città. La navetta, infatti, lascia i clienti che hanno pagato al conducente (non ai titolari del ristorante) direttamente davanti all’ingresso del locale. Una mossa che punta a ridare slancio alla convivialità e a contrastare il calo di affluenza registrato nei locali cittadini.