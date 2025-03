Forlì, ospedale: Sintoni direttore sanitario e Gamberini alla guida di Anestesia e Rianimazione

Francesco Sintoni è il nuovo direttore sanitario e Emiliano Gamberini è il nuovo direttore di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. La presentazione si è tenuta oggi alla presenza del direttore generale dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori, la direttrice sanitaria Francesca Bravi e la direttrice amministrativa Anna Gualandi.

Sintoni, 42 anni, forlivese è tra i più giovani direttori in forza all’azienda sanitaria romagnola. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna, si specializza in Brasile, in Medicina di Famiglia e Comunità, all’Instituto de Medicina Integral Fernando Figueira-Imip. Tornato in Italia, prosegue gli studi conseguendo la seconda specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva all’Alma Mater e poi il master di secondo livello in Funzioni direttive e gestione dei Servizi sanitari e, conclude il corso manageriale per direttori generali delle Aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Ssm. In Brasile ha lavorato, tra gli altri, al Programma di valorizzazione dei professionisti e della formazione in assistenza primaria del Governo, quello sulle malattie dimenticate nello Stato del Pernambuco. In Italia, dal 2014 al 2018 ha lavorato al Centro studi e ricerche in salute internazionale e interculturale dell’Università di Bologna. Nel 2018 arriva in Ausl Romagna, dove lavora al Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena come referente delle attività degli ambulatori vaccinali. E’ stato il responsabile delle attività di inchiesta epidemiologica, contact tracing e prevenzione per l’ambito di Cesena durante il Covid-19. E’ stato professore a contratto di Epidemiologia al Campus di Rimini e dal 2021 ha assunto l’incarico di direttore del distretto sanitario di Cesena Valle Savio e del Rubicone, assumendo in seguito anche la direzione ad interim del Distretto sanitario di Forlì. Dal dicembre 2023 ha assunto la funzione sovra-provinciale di coordinamento delle attività distrettuali, mantenendo la direzione del distretto di Forlì e dal febbraio 2025 la direzione ad interim della Uo direzione medica di Forlì.

Gamberini, 51 anni, nato a Bagnacavallo, dopo la laurea in Medicina e chirurgia e la specializzazione in Anestesia e rianimazione all’Università di Bologna, inizia l’attività come medico anestesista rianimatore a Cesena. Nel 2010 è responsabile di struttura semplice, prima di emergenza intraospedaliera, poi di terapia intensiva e trattamento del trauma. In quel contesto c’è la fusione delle due terapie intensive e l’inizio dell’attività dell’Ecmo team aziendale, l’ottimizzazione della centralizzazione primaria del traumatizzato grave. Dal 2021 diventa direttore della Uo Anestesia e rianimazione di Rimini dove finalizza soluzioni organizzative per migliorare i percorsi dedicati ai ruoli vocativi della struttura, quale centro leader aziendale per la patologia materno-infantile, la chirurgia Eras e la cardiologia interventistica avanzata. Autore di più di 70 pubblicazioni scientifiche indicizzate, nel 2024 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale “Anestesiologia”.