Forlì. Ospedale Morgagni-Pierantoni, lasciano i primari storici: va in pensione anche Federica Matteucci

Un altro pensionamento eccellente al Morgagni-Pierantoni. Dopo gli addii già annunciati nei mesi scorsi, a novembre lascerà il servizio anche Federica Matteucci, alla guida della Medicina nucleare Ausl Romagna. «Confermo che la dottoressa Matteucci andrà in pensione a novembre - afferma Francesco Sintoni, direttore dell’ospedale Morgagni-Pierantoni -. L’occasione mi è gradita per ringraziare la dottoressa per il lavoro svolto, la competenza, la passione e l’impegno profuso nello sviluppo della medicina nucleare in Romagna e nell’integrazione con l’Irst di Meldola. Il suo contributo, sia in ambito assistenziale, che in ambito di ricerca, ha contribuito grandemente al raggiungimento del livello di eccellenza nell’assistenza ai malati onco-ematolgogici che caratterizza il nostro territorio».

Altri medici in pensione

Il pensionamento di Matteucci si inserisce in un più ampio ricambio ai vertici aziendali per raggiunti limiti d’età dei professionisti. Venerino Poletti, direttore di Pneumologia di Forlì e del Dipartimento Medicine Specialistiche di Forlì-Cesena e Fabio Falcini, direttore della Prevenzione oncologica di Forlì-Cesena e del Dipartimento Oncoematologico, andranno in pensione alle fine del prossimo anno mentre Marco Maltoni, direttore dell’Unità operativa di Cure Palliative della Romagna, dovrebbe rimanere in servizio fino al 2028.

La riorganizzazione

Ad agosto, invece, ha timbrato il cartellino per l’ultimo volta il primario di pediatria. Enrico Valletta, la cui sostituzione avverrà attraverso un concorso pubblico, come previsto dalla normativa vigente per la direzione delle strutture complesse. «Le procedure concorsuali e i relativi passaggi amministrativi per la copertura del ruolo sono attivati e formalizzati secondo le tempistiche programmate dall’azienda per garantire la continuità di gestione della struttura - ha sottolineato Sintoni -. Il dottor Valletta ricopriva anche il ruolo di Direttore del dipartimento salute donna infanzia e adolescenza di Forlì-Cesena, anche in questo caso nell’ambito del Comitato di Dipartimento sono già state presentate le candidature per l’individuazione del nuovo direttore di dipartimento tra i primari in servizio. Colgo l’occasione per porgere i miei più sinceri ringraziamenti per il grande servizio reso dal dottor Valletta sia in ambito ospedaliero, sia a livello aziendale, il suo contributo è stato decisivo per lo sviluppo della pediatria nel nostro territorio».

Nuovo primario di Neurologia

Sono in corso anche le procedure per l’identificazione del nuovo direttore di Neurologia. Marco Longoni, infatti, nei mesi scorsi ha vinto un concorso in una struttura della sua regione di provenienza, la Lombardia, nella quale ha deciso di ritornare.