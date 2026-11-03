Forlì, orti urbani: domande al via dall’11 novembre, ecco come fare

Dalle ore 10 di mercoledì 11 novembre alle ore 13 di giovedì 10 dicembre sarà possibile presentare domanda per l’assegnazione degli orti urbani liberi nel Comune di Forlì. Possono presentare la domanda tutti coloro che hanno compiuto 60 anni, i componenti di nuclei familiari vulnerabili, i gruppi di amici, le associazioni e i singoli ortisti. È richiesto inoltre l’essere residente a Forlì, non avere altri terreni coltivati e l’essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto assegnato.

Si invitano gli interessati a consultare il sito del Comune (https://www.comune.forli.fc.it/it/news/avviso-per-l-assegnazione-di-orti-urbani-anno-2026-2027) per prendere visione dell’avviso pubblico, della mappa con gli orti disponibili, del nuovo Regolamento e delle Linee Guida per la gestione e la cura delle zone ortive. Le domande si riceveranno esclusivamente on-line su http://ortiurbani.comune.forli.fc.it/