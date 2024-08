Forlì, ormai ultimata la demolizione della ex “Maroncelli”

Si stanno ultimando in queste settimane i lavori di demolizione della ex scuola media “Piero Maroncelli” e ad ottobre, salvo impedimenti legati anche alle indagini archeologiche, dovrebbero partire quelli per la costruzione della nuova scuola. Prosegue a grandi falcate il maxi progetto di rigenerazione urbana, avviato nei mesi scorsi dal Comune di Forlì, per un investimento complessivo di 13.200.000 euro di cui 11.300.000 euro di fondi Pnrr. Da settembre non dovrebbe esserci più traccia, dunque, del vecchio fabbricato costruito negli anni ’60.

«I lavori sono in corso – fa il punto l’assessore ai lavori pubblici, Vittorio Cicognani –. C’è stata una prima fase di bonifica dell’amianto che si trovava sotto i pavimenti che è durata circa due mesi in accordo con l’Ausl. In seguito è partita la demolizione ed abbiamo cercato di ridurre al minimo i disagi causati dalle polveri anche grazie all’impiego di un cannone nebulizzatore che, grazie al vapore acqueo, ha permesso di contenere le polveri del cantiere». Una volta divelta completamente la vecchia struttura scolastica e conferiti i materiali nella discarica, si svolgeranno le indagini archeologiche.

