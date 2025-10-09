Forlì, Orietta Berti, Fabio Rovazzi e Giusy Ferreri per il compleanno di Formì domenica 26 ottobre

Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Giusy Ferreri, Mida, Federica Abbate, Cioffi: è un cast d’eccezione quello con cui Formì Shopping & Food, si accinge a festeggiare il secondo compleanno. Domenica 26 ottobre, con inizio alle 18,30, gli artisti saliranno sul palco per un live show in collaborazione con Radio Bruno.

“Happy Formì Day”, questo il titolo della serata, propone oltre due ore di musica dal vivo per spaziare tra i generi e le generazioni. A partire da un’icona della musica italiana come Orietta Berti, oggi come mai nel cuore degli italiani dopo il successo di Mille che l’ha rilanciata nelle classifiche. Accanto a lei Fabio Rovazzi, artista pop a trecentosessanta gradi, capace di lasciare il segno con canzoni di successo come Andiamo a Comandare, Tutto Molto Interessante e Volare. La collaborazione tra i due, nata già nel 2023 con il singolo La discoteca italiana, si è rinnovata con il recentissimo Cabaret.

Completano il cartellone la potente voce di Giusy Ferreri, passionale interprete di Non ti scordar mai di me, Novembre e Roma-Bangkok, le nuove proposte Mida (Rossofuoco), Federica Abbate (autrice e interprete di Dimenticare, Grandine e Pensare troppo mi fa male) e Cioffi (Incendio, Passa tutto alla tua età). La conduzione sarà a cura di Andrea Prada. L’ingresso è gratuito.