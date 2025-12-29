Forlì, ordinanza del Comune: ristorante dovrà chiudere entro le 19.30

L’Amministrazione comunale ha emanato un’ordinanza contingibile ed urgente relativa ad un ristorante di cucina tunisina in Corso Mazzini. Per sei mesi, l’attività dovrà chiudere ogni giorno entro le ore 19:30. Il locale in oggetto, già sottoposto dal Questore ad una chiusura di 15 giorni a seguito di ripetuti controlli in cui è stata documentata la presenza di persone pregiudicate o pericolose, sia all’interno, sia all’esterno dell’esercizio, di cui trattasi, con precedenti penali e di polizia per reati in materia di stupefacenti e di armi, contro il patrimonio e contro la persona.

“Il centro storico è il cuore della nostra città e non possiamo tollerare che locali frequentati da persone con precedenti penali e comportamenti potenzialmente pericolosi compromettano la sicurezza e la vivibilità come, nel caso specifico, è stato appurato dalle forze dell’ordine. Qui non si tratta di limitare qualcuno per partito preso, ma di proteggere i cittadini e garantire che le serate in centro non siano luogo di preoccupazioni e pericoli,” afferma Luca Bartolini, Assessore alla Sicurezza del Comune di Forlì.