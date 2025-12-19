Forlì, ora è ufficiale: la nuova Questura al polo dell’ex Eridania

È ufficiale: nel polo dell’ex Eridania entro 5 anni sarà operativa la nuova Questura. È quanto emerso oggi durante la presentazione del “Piano città degli immobili pubblici”, un accordo interistituzionale per valorizzare e riqualificare il patrimonio immobiliare pubblico e rispondere ai fabbisogni di pubbliche amministrazioni e del territorio.

La nuova Questura sorgerà in una porzione dell’Ex Eridania che darà, dunque, una nuova sede agli agenti della Polizia. Attualmente sono in tutto 9 gli immobili che rientrano nel Piano Città degli immobili pubblici di Forlì. Sono, nello specifico, l’Ex convento della Ripa, la Rocca di Ravaldino, Ex complesso Air, i Musei San Domenico, la Fiera, il carcere giudiziario, la Questura di Forlì e la Caserma Cuppini che ospitala Guardia di Finanza.