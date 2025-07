Forlì, operazione chirurgica in diretta streaming

L’Endoscopia Digestiva dell’ospedale “Morgagni Pierantoni” di Forlì, diretta da Carlo Fabbri, è stata selezionata per eseguire una complessa procedura di Endoscopia Bilio-Pancreatica durante il congresso mondiale di formazione in Endoscopia bilio pancreatica, svoltosi in questi giorni. La procedura è stata eseguita in diretta, con un collegamento in streaming dalla sala operatoria dell’ospedale di Forlì. La trasmissione è stata coordinata dall’Università di Mumbay (sede di elevatissimo prestigio per l’educazione di tali complesse procedure eseguite per via endoscopica) e, per l’evento, sono stati coinvolti centri di riferimento internazionali quali l’università di Orlando e di Honk Kong. Per l’Europa, oltre all’Endoscopia Digestiva di Forlì è stata coinvolta anche l’Università di Leven (Belgio).

L’intervento all’ospedale di Forlì è stato eseguito da Carlo Fabbri ed è avvenuto, per via endoscopica, tramite il confezionamento di una “Gastroenteroanastomosi” in un paziente portatore di neoplasia pancreatica (attualmente non sottoponibile a trattamenti chirurgici). Il coinvolgimento in questo prestigioso contesto è stato espressione e risultato di una quotidiana e complessa attività garantita dal gruppo di endoscopisti interventisti, diretti da Fabbri, in particolare Cecilia Binda, Chiara Coluccio, Stefano Fabbri e Paolo Giuffrida, sia in termini di assistenza clinica che di ricerca con riscontri di pubblicazioni su prestigiose riviste internazionali.