Forlì, operaio precipita da ponteggio

E’ caduto da diversi metri di altezza ed è stato trasportato all’ospedale “Bufalini” di Cesena. L’infortunio si è verificato giovedì pomeriggio alla ditta Olidata di via Meucci, nella zona industriale di Forlì. Sulle cause dell’incidente stanno facendo luce Polizia di Stato e Medicina del lavoro intervenute sul posto. L’uomo, un operaio 39enne di una ditta esterna, sarebbe caduto da un ponteggio. Al momento del suo soccorso da parte dei sanitari era cosciente anche se presentava otalgia. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e anche l’elimedica per permettere un rapido trasferimento all’ospedale di Cesena.