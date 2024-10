Forlì. Opa su Unieuro: Fnac Darty e Ruby riducono la condizione soglia minima dal 90% al 66,67%

Fnac Darty e Ruby riducono la condizione soglia minima dal 90% al 66,67% del capitale dI Unieuro, che riflette la determinazione a portare a termine con successo l’offerta pubblica sul colosso forlivese.

Il gruppo francese comunica con una nota che Il corrispettivo pari a 9 euro in denaro più 0,1 azioni di Fnac Darty (valore monetario implicito di 12 euro) rappresenta un’opportunità unica per gli azionisti di Unieuro di beneficiare di un’attrattiva proposta di valorizzazione che include: un premio del 42% rispetto al prezzo delle azioni prima della data di annuncio; un premio del 20% rispetto al prezzo target medio degli analisti di ricerca prima della data di annuncio. Gli azionisti di Unieuro sono invitati ad aderire all’offerta entro il 25 ottobre 2024.

La condizione soglia minima, si considererà avverata in caso di ottenimento di adesioni all’offerta in misura tale da consentire agli offerenti di giungere a detenere una partecipazione diretta e/o indiretta almeno pari al 66,67% del capitale sociale dell’Emittente, dovendosi computare a tal fine anche le azioni Unieuro eventualmente acquistate dagli offerenti al di fuori dell’offerta in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Questa soglia di partecipazione permetterà agli offerenti di proporre e di deliberare, nell’assemblea degli azionisti di Unieuro, la fusione di Unieuro in una società non quotata, nel rispetto della disciplina in materia di operazioni con parti correlate, così ottenendo la revoca della quotazione delle azioni di Unieuro.

Fnac Darty e Ruby riaffermano la loro forte convinzione relativamente all’attrattività del corrispettivo, che valuta Unieuro a 12,01 euro per azione e rappresenta un premio del 42%, ritenuto anche congruo dal punto di vista finanziario dai due consulenti finanziari indipendenti nominati dal consiglio di amministrazione di Unieuro. In aggiunta, la componente in azioni permetterà agli azionisti di Unieuro che aderiranno all’Offerta di partecipare alle potenzialità del gruppo combinato in termini di creazione di valore. Inoltre, gli Offerenti sono fermamente convinti che la combinazione, che creerà un rivenditore leader nel settore della vendita al dettaglio di elettronica di consumo, elettrodomestici e prodotti editoriali e servizi in Europa meridionale e occidentale, rappresenti un vantaggio per tutti i clienti, dipendenti e gli affiliati in franchising di entrambe le società e intendono mantenere tutti i dipendenti di Unieuro. Come indicato nel documento di offerta, Fnac Darty e Ruby si riservano, in ogni caso, la facoltà di rinunciare a, e/o modificare in tutto o in parte, nei limiti consentiti dalla legge, una o più delle condizioni sospensive (ivi inclusa la condizione soglia minima come modificata in data odierna) a propria discrezione. Fatta eccezione per quanto indicato nel comunicato, restano invariati tutti gli altri termini e condizioni dell’offerta, come descritti nel documento di offerta.