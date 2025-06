Forlì. Ondata di furti nelle auto e nelle case, crescono le segnalazioni nel Forlivese

Ondata di furti sia nelle auto che negli appartamenti. In città così come in provincia, sono tanti i cittadini che segnalano intrusioni nelle case o, sempre più spesso, furti all’interno delle auto. Gli ultimi reati in tal senso risalgono solo a qualche giorno fa, nel quartiere RomitiI, quando a finire nel mirino dei malviventi sono state diverse autovetture, almeno cinque, trovate, l’indomani mattina, aperte. Attirati spesso da pochi spicci e talvolta nemmeno da quelli. In un’occasione, non trovando nulla, i malviventi hanno rubato alcune caramelle. Episodi che trovano conferma nella parole del questore, Claudio Mastromattei, che nell’aprile scorso in occasione della cerimonia per il 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato aveva detto che c’è un aumento percentuale dei reati predatori oltre che dei reati contro la persona e quelli commessi dai minori.

I furti, dunque, non si fermano tanto quelli messi a segno all’interno degli appartamenti quanto quelli nelle autovetture. Sempre ai Romiti, qualche giorno fa, una persona si è introdotta negli spazi comuni di un condominio portando via una bicicletta. Munirsi di sistemi di sicurezza può essere un deterrente ma non sempre basta. Domenica, infatti, un cittadino di Santa Sofia ha segnalato un furto avvenuto mentre tutti i membri della famiglia erano in casa. Nemmeno le telecamere di videosorveglianza hanno fermato l’uomo che, dopo aver scavalcato il cancello, ha cercato di aprire le auto parcheggiate per rubare quello che era stato lasciato al loro interno. Spesso si tratta di pochi spicci a fronte di danni di diverse centinaia di euro alle portiere o ai vetri delle vetture.

A prendere di mira le abitazioni sono, spesso, bande di malviventi che si spostano di regione in regione. Gli ultimi arresti hanno fatto scattare le manette ai polsi di cittadini di nazionalità albanese. Ad aprire le autovetture, invece, sono generalmente persone senza fissa dimora, talvolta tossicodipendenti, che non esitano a sfondare il finestrino per poco profitto. Qualunque sia la tipologia di furto, più le case sono isolate più è semplice colpire. Soprattutto nelle località dell’entroterra della provincia, laddove le abitazioni sono più decentrate, queste sono più ghiotte agli occhi dei topi d’appartamento perché è assente il “controllo” svolto dal vicinato.