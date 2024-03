Forlì, omicidio Severi: la polizza sulla vita di Franco, la beneficiaria e la scadenza

Una polizza sulla vita di Franco Severi, con beneficiaria la sorella Milena e scadenza il 19 giugno 2022, a ridosso della morte dell’agricoltore di Civitella. Uno dei presunti misteri di questo processo dove le vite dei fratelli Severi si intrecciano e sono passate al microscopio. Gli avvocati difensori dell’imputato Daniele Severi, i legali Massimiliano Pompignoli e Maria Antoneitta Corsetti avrebbero voluto approfondire la questione di quella polizza e anche dei pagamenti delle assicurazioni Generali a favore di Franco, ma la contabile dell’agenzia di Forlì chiamata a deporre non ha potuto dare altre indicazioni perché non si occupava di queste pratiche. Anche il responsabile della gestione aziende della filiale di Santa Sofia di Intesa San Paolo dove Franco aveva il conto dell’impresa agricola non ha potuto chiarire alcuni aspetti economici della vita dell’agricoltore, non avendo analizzato con precisione i conti correnti: «Solo una volta l’ho chiamato perché il suo conto era in rosso». Gli altri testimoni chiamati ieri sono stati il gestore del bar di Civitella dove Franco si fermava per bere il caffè: «Mi ricordo che prima della notizia della sua morte – ha detto – nel locale si diceva che lo stessero cercando». Infine l’impiegata della ditta dove Franco si riforniva di pezzi di ricambio per i suoi mezzi agricoli ha detto che la vittima aveva sempre pagato gli acquisti o con il Pos o con l’assegno. Tranne l’ultimo acquisto. Perché Franco è morto.