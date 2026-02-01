Forlì, omaggio alle vittime civili delle guerre

In occasione della Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle guerre e dei conflitti nel mondo l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e il Comune di Forlì, domenica 1° febbraio hanno celebrato la Giornata Nazionale che la Repubblica dedica al ricordo e alla riflessione dell’enorme sacrificio dei popoli, provocato dai conflitti. Insieme al Presidente dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Sezione Provinciale di Forlì-Cesena Gisberto Maltoni e al Vicesindaco Vincenzo Bongiorno è stata deposta una corona presso la lapide presente all’ingresso del Palazzo Municipale, accompagnati dal Civico Gonfalone e dal labaro del sodalizio.