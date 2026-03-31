Forlì, omaggio alla vittime di mafia: il vescovo riceve l’olio di Capaci

Questa mattina il Questore di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei, accompagnato dal Vicario, Silvia Gentilini, ha consegnato al vescovo della diocesi di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza, una boccetta contenente olio proveniente dal Giardino della Memoria di Capaci.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di commemorazione delle vittime della mafia, in vista del 34° anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, e rappresenta un segno concreto di memoria e impegno civile.

Il Giardino della Memoria sorge nel luogo dell’attentato del 23 maggio 1992 ed è curato dall’Associazione Quarto Savona 15, fondata da Tina Montinaro, vedova del capo scorta del giudice Giovanni Falcone. Nell’area sono stati piantati alberi di ulivo dedicati ai rappresentanti delle Istituzioni caduti per mano mafiosa; dai loro frutti viene prodotto ogni anno un olio simbolico.

L’olio è destinato alle Diocesi italiane per essere consacrato durante la Messa Crismale della Settimana Santa e utilizzato come olio santo nel corso dell’anno liturgico.