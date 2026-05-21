Forlì, omaggio a Falcone e Borsellino sabato 23 maggio

Il 23 maggio, anniversario della strage di Capaci, Forlì ricorda i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e insieme a loro tutte le donne e gli uomini che, fedeli ai valori della Costituzione, hanno sacrificato la propria vita nell’attività di servizio alla Repubblica Italiana.

La cerimonia, aperta a tutti i cittadini, è in programma alle ore 10 presso il Palazzo di Giustizia in piazza XX Settembre alla presenza delle Autorità cittadine, dei rappresentanti della Magistratura, delle Forze dell’Ordine, della Consulta Comunale della Legalità e dell’Associazionismo.

Dopo l’omaggio al memoriale forlivese, che ricorda le vittime degli attentati di Capaci e via D’Amelio, sono previsti interventi istituzionali.

Sarà inoltre presente un coro di oltre cento bambini della scuola primaria Rivalti.

L’iniziativa si inserisce nel programma della Settimana della Legalità e, quest’anno, è realizzata in stretto collegamento con l’80° Anniversario della Repubblica italiana che sarà celebrato il 2 giugno.

Per evidenziare il legame tra questi due eventi, alle 8 prenderà il via la “Staffetta della Repubblica” che partirà dall’ingresso del Comune in Piazza Saffi n.8.

Il percorso, che si snoderà attraverso il centro storico della città, punta a coinvolgere studenti, associazioni, istituzioni e nelle quattro tappe saranno previste brevi riflessioni e il simbolico passaggio di testimone della staffetta: uno stendardo realizzato dai ragazzi del Liceo Artistico e Musicale Antonio Canova di Forlì raffigurante l’effige della Repubblica presente nella scheda referendaria del 1946. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.