Forlì, omaggio a Falcone e Borsellino nella giornata della legalità VIDEO GALLERY

Oggi, sabato 23 maggio, Forlì ha reso omaggio ai magistrati Falcone e Borsellino e insieme a loro tutte le donne e gli uomini che, fedeli ai valori della Costituzione, hanno sacrificato la propria vita nell’attività di servizio alla Repubblica Italiana. La cerimonia presso il Palazzo di Giustizia in piazza XX Settembre è stata celebrata alla presenza delle autorità cittadine, dei rappresentanti della Magistratura, delle Forze dell’Ordine, della Consulta Comunale della Legalità e dell’Associazionismo. Un coro di oltre cento bambini della scuola primaria Rivalti ha cantato l’inno di Mameli.