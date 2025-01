Forlì, oltre 4mila persone per la befana acrobatica

FORLI’. La Befana “acrobatica” di Forlì tiene con il naso all’insù oltre 4.000 persone. L’inedita discesa della “vecchietta” dal Palazzo comunale ha chiuso ieri pomeriggio il sipario sulla quarta edizione di “Forlì che Brilla”, la rassegna di eventi e attrazioni dedicate al Natale organizzata dal Comune con il sostegno di Free Event.

Tra le acrobazie di pattinaggio sulla pista di ghiaccio, il djset di Radio Bruno e le calze piene di dolci e caramelle, lo show dell’Epifania curato dall’assessorato ai Grandi eventi in collaborazione con associazioni e commercianti del centro storico ha incantato grandi e piccini in un’atmosfera dalle suggestioni fiabesche. Tra i momenti più attesi l’estrazione del grande concorso “Caccia al biglietto d’oro”, ispirato alla magica Fabbrica di cioccolato di Willy Wonka, con 25 fortunati vincitori. “La festa della Befana ha superato le migliori delle aspettative- commenta l’assessore ai Grandi eventi Andrea Cintorino- centinaia di famiglie, giovani e meno giovani hanno riempito di entusiasmo la nostra piazza, regalandoci un bellissimo finale per questa quarta edizione di Forlì che Brilla”. Per il prossimo anno, annuncia, sono già in cantiere “importanti novità, per rendere questo periodo dell’anno ancora più bello e coinvolgente”. Intanto restano aperte fino al 12 gennaio la pista di pattinaggio e la giostrina dei cavalli.