Forlì, oltre 2 milioni di euro per le strade della città

Oltre due milioni di euro per rimettere a nuovo strade, marciapiedi e reti di scolo delle acque piovane, dal centro storico fino ai quartieri. È il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria portato avanti dall’Amministrazione comunale di Forlì, che affianca i cantieri già portati a termine nel corso del 2026 alle nuove opere pronte a partire da domani e programmate fino ai primi mesi del 2027.

«Proseguiamo a passo spedito nell’opera di ammodernamento e cura della nostra città, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, decoro urbano e una migliore fruibilità degli spazi pubblici - dichiara l’assessore Giuseppe Petetta -. Gli interventi delle prossime settimane e dell’inizio del 2027 guardano sia alla sicurezza stradale sia alla prevenzione e alla tenuta idraulica del territorio, offrendo risposte concrete ai residenti».

Asfaltature

Sul fronte delle riasfaltature, dopo i lavori già conclusi quest’anno in numerose arterie – tra cui viale Matteotti, piazzale Indipendenza, la rotonda Campo di Marte-Decio Raggi, via Cerchia, via Medaglie d’Oro, via Biagio Bernardi, via Buonarroti, via Mazzatinti, via Querzoli e via Bainsizza – da domani prenderà il via una nuova tranche di cantieri che si chiuderà entro fine anno. Le ruspe interesseranno piazza Petrarca, via Ariosto, via Boito, via Verdi, via Bellini, via delle Vigne, via Cimolini, via Celletta dei Passeri, via Colombo, via Vespucci, via Petrosa e via del Cippo. All’inizio del 2027 toccherà invece a via Nobel, piazzale Giovanni XXIII, via Serachieda, viale Bologna (con il ripristino di alcuni tratti di banchina), via Castel Leone, via dei Sabbioni, via delle Contese, via Zangheri e via Masetti.

I fossi

Parallelamente, il Comune interverrà sulla rete dei fossi stradali per migliorare il deflusso delle acque meteoriche e prevenire criticità idrauliche: entro dicembre i lavori riguarderanno via Sansovini e via Mattei, mentre nei primi mesi del nuovo anno saranno coinvolte via Ubertina, via Chiusarola, via Tomba, via Sirena, via dei Giunchi e via Firenze.

Marciapiedi

Infine, spazio alla mobilità pedonale con la riqualificazione mirata dei marciapiedi in cinque punti della città: viale Bologna (dalla banchina al civico 335), via Campo di Marte, piazza Petrarca, via Zoffili e via Vendemini.