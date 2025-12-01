Forlì, oltre 1.400 persone per il debutto dei “Giardini di Luce”

Più di 1400 persone hanno letteralmente invaso domenica pomeriggio i Giardini Pubblici di Piazzale della Vittoria, per immergersi nella passeggiata luminosa dei Giardini di Luce.

“Il sistema di monitoraggio e rilevamento elettronico degli ingressi, che abbiamo installato sulla cancellata di Piazzale della Vittoria ha rilevato 1099 persone - spiega l’assessore Andrea Cintorino che poi precisa - questo conteggio puntuale va integrato con i moltissimi cittadini che sono entrati anche da viale Spazzoli e via Zanchini, per un valore complessivo di altri 300 ingressi da sommare a quelli precedenti. Il colpo d’occhio è stato mozzafiato. Centinaia di persone hanno sfidato il freddo per ammirare i nostri Giardini di Luce fino a tarda sera, regalandosi una passeggiata scintillante e un momento di gioia e divertimento”.

I Giardini di Luce, con ingresso da Piazzale della Vittoria, saranno aperti tutti i giorni dalle 17.30 alle 22.30, dal 30 novembre 2025 al 6 gennaio 2026. Sarà possibile entrare anche dal Parco della Resistenza, in viale Spazzoli e anche dall’ingresso di Via Zanchini.